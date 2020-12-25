اتخاذ قرار بدء الدوام بمدارس الاقليم مطلع العام المقبل

2020/12/25 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، ان اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في الاقليم ستعقد اجتماعا مطلع العام المقبل لاتخاذ قرار بشأن بدء الدوام في المدارس.وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم الوزارة في بيان اليوم، بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :" من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كردستان، يوم الثامن او التاسع من شهر كانون الثاني المقبل لاتخاذ قرار يخص بدء دوام المدارس في اقليم كردستان ".واضاف:" ان وزارة الصحة في اقليم كردستان اعدت الخطة B في حال حدوث اي مستجدات او مخاطر تهدد الاقليم"./انتهى2

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