تفعيل حالة الطورائ في ولاية امريكية

2020/12/25 | 21:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، تفعيل حالة الطوارئ في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي، بعد حادث انفجار وقع وسط المدينة.

وذكرت وسائل إعلام ان " أميركا فعلت حالة الطوارئ في ناشفيل من قبل مصالح الإطفاء بعد حادث الانفجار".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت، بأن سيارة انفجرت وسط مدينة ناشفيل.

وذكرت الوسائل، ان" انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من اليوم وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن".

هذا وأكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن حافلة منزل متنقل متروكة في وسط المدينة انفجرت ، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي".

PUKmedia وكالات

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