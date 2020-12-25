إيرلندا تؤكد وجود عدوى النوع الجديد من كورونا على أراضيها

2020/12/25 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت أيرلندا يوم الجمعة وجود إصابة على أراضيها بالنوع الجديد من فيروس كورونا، الذي أعلنت مؤخرا بريطانيا عن تفشيه.

وقال توني هولوهان كبير المسؤولين الطبيين في بيان: "يمكنني أن أؤكد أننا اكتشفنا النوع الجديد من فيروس SARS-CoV-2 من خلال تسلسل الجينوم الكامل في المختبر المرجعي للفيروسات الوطني في كلية دبلن الجامعية".وأضاف أن "المزيد من الاختبارات في الأيام والأسابيع المقبلة ستحدد مدى وجوده هنا".

في وقت سابق، أكدت بريطانيا اكتشاف نوع جديد من الفيروسات التاجية المكتشفة في البلاد.



وذكرت أن هذه السلالة، يمكن أن تكون معدية بنسبة 70% أكثر من المعتاد، لذلك يجب على السكان توخي الحذر بشكل أكثر.



ولاحظت السلطات البريطانية، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن خطر هذه السلالة أكبر، من حيث الوفيات أو العلاج في المستشفى.

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