2020/12/25 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أنه مستعد لترك منصبه، ولكن "بقرار من الشعب" فقط، وذلك على خلفية احتجاجات واسعة يطالب المشاركون فيها باستقالته.

وكتب باشينيان عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، يوم الجمعة: "إنني مستعد لترك منصب رئيس الوزراء بقرار من الشعب.



ولكنني سأتركه بقرار من الشعب فقط".

وأضاف أنه "مستعد لمواصلة قيادة أرمينيا في هذا الوقت الصعب في حال تأكيد ثقة الشعب".

ودعا باشينيان القوى السياسية الممثلة وغير الممثلة في البرلمان للمشاورات حول إجراء انتخابات مبكرة في عام 2021.

يذكر أن أرمينيا شهدت احتجاجات واسعة النطاق ومطالبات باستقالة باشينيان في أعقاب توقيعه على اتفاق وقف الأعمال القتالية في قره باغ، الذي ينص على تسليم بعض المناطق في قره باغ لأذربيجان.

ودافع باشينيان عن الاتفاق، قائلا إنه كان مضطرا للتوقيع عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء أرمينيا يعلن استعداده لترك منصبه بـ"قرار من الشعب") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء أرمينيا يعلن استعداده لترك منصبه بـ"قرار من الشعب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).