الرق السياسي وجه آخر للعبودية!..

2020/12/25 | 21:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / د.جهاد العكيلي …

يبدو أن الحالة العراقية هي حالة مطابقة لحالات أخرى عاشها أقوام وأقليات في ظروف إجتماعية بالغة الدقة والتعقيد، مثلما يعيشها اليوم أبناء العراق ، مع فارق كبير بين شعب خضع لحكم فئات قل يلة تسيس البلاد على وفق أهوائها ومصالحها ، وأقوام أخرى كالسود مثلا الذين عاشوا بين أحضان الغرب الامريكي تحت ظل حكم عنصري مقيت، وقد كتب عن حياتهم الرواة أروع الروايات في ثلاثينات القرن الماضي ، وتُرجم البعض من هذه الروايات إلى اللغة العربية، حيث تصف حياة السود وتشبثهم بالحياة رغم الحرمان الذي يعيشونه وإنعدام حقوقهم في ظل نظام متسلط ..

ولعل وليم فوكنر في روايته (الصخب والعنف، نور في اب) ، هو أحد الكتاب الأمريكيين الذي وصف الجنوب الامريكي الذي يقطنه العبيد السود بأن الماضي هو الذي يتحكم بأقدارهم ، وذلك بسب سحنتهم السوداء التي أسبغتها عليهم الطبيعة الأفريقية، وحال العراق صار في محيطه السياسي الواسع أشبه بذلك تقود الاقدار بسب الماضي المتراكم بأوجاع السياسات القسرية المتمثلة بالحروب والجوع ومخلفات الاحتلال التي أفرزت المحاصصة والفساد التي حولت الشعب الى فئات وأقوام تتضارب مصالح بعضها ضد البعض الآخر في دوامة لا نهاية لها تحت رحمة مصالح دول طامعة ومتسلطة بمقدرات البلاد ، وهذا ما زرع فيهم حالة من اليأس متطابقة الاحاسيس والمشاعر التي وصفها وليم فوكنر عن السود تماما في روايته عن قدرهم المحتوم بقوله ، إن الله لم يشأ يوما أن تتحسن حالة الزنوج ..

إن هذا الشعور أخذ ينتاب العراقيين بسب السياسات غير المنصفة لحقوقهم ما جعلت منهم أن يشعروا بالعبودية من قبل الأنظمة المتعاقبة تحت رحمة قوى وأحزاب هيمنت على ثروات وخيرات البلاد فضلا عن حالة القهر الاجتماعي والنفسي وما رافقها من حرمان لأبسط مقومات الحياة والعدالة الاجتماعية في بلد يزخر بالثروات الطبيعية ، فالرق السياسي إن صح التعبير الذي يجثم على صدور العراقيين ما إلا أشبه برق العبيد الذي تعاملت به أمريكا قبل قرون فأبادت وأذلت شعوب كثيرة في نهجها العدواني هذا وسياستها في الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب، وأوصلت بحال العراق إلى أدنى درجات السلم والامن الاجتماعي وجعلت منهم مجتمعا منهارا في منظومته القيمية وتسوده الفوارق والتناحرات والتسلطات الجهوية والعرقية والمذهبية بواجهات سياسية متعددة نهشت الجسد العراقي ونخرته من الداخل بشكل انهى وجوده كدولة وشعب، وأصبح العراقيون أكثر خوفا مما قد يحصل لهم من مصاعب ومتاعب في المستقبل أكثر مما هم فيه عليه الآن من مصاعب ومتاعب وهم يتشبثون بالحياة بلا أمل يلوح لهم في ظل كواليس السياسة ودهاليزها المظلمة

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