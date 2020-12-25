ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن إصابة رودريغو

2020/12/25 | 21:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا أعلن خلاله عن تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي الشاب رودريغو غويس، بعد خروجه باكيا من مباراة النادي الملكي أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

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