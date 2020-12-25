2020/12/25 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساكو : جهود السلام تستوجب الكف عن النزاعات لإعادة الأمل بالمستقبل مسيحيو العراق يؤدّون قداس عيد الميلاد بالدعوة إلى الإعتدال والوحدة الوطنية بغداد- الزمان ادى مسيحيو العراق قداس عيد الميلاد، بسلام وطمأنينة هذا العام ، وسط اجواء سادتها الفرح والبهجة والدعوة الى الوحدة والتماسك والعمل على مصالحة وطنية تضمن التعايش والاعتدال بين مكونات الشعب .[…]

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