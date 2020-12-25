2020/12/25 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي : العدالة الإجتماعية تقتضي تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة المتقاعدون والموظفون يهدّدون بالإحتجاج وسط مساع نيابية لتخفيف عبء الإصلاحات بغداد – قصي منذر هدد متقاعدون وموظفون بتصعيد الموقف ، رفضا لمقترحات الحكومة التي تهدف الى فرض ضريبة دخل على الرواتب ضمن اصلاحات وصفت بالعشوائية وتحمل المواطنين اعباء سياسات غير مدروسة قد تؤدي الى وقوع […]

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