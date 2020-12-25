2020/12/25 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحداث واجهت الطائفة في العراق خلال عام 2020 ملابسات ترشيح وزيرة يثير أوساط المسيحيين وكورونا تطل بفايروسها المرعب سامر الياس سعيد مع اقتراب ايام العام 2020 على نهايته دأبت جريدة الزمان على تصفح اخبار موقعه الخاصة بمسيحيي العراق خلال عام واستذكارها لابرازها مجددا في جردة حساب لاهم الاحداث التي واجهت مسيحيي البلد خلال عام كامل […]

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