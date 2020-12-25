الجامعة التكنولوجية توقع اتفاقية تعاون علمي مع شركة هواوي في العراق 

2020/12/25 | 21:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

وقعت الجامعة التكنولوجية مؤخراً اتفاقية تعاون علمي مع شركة هواوي تكنولوجيز للاستثمارات المحدودة في العراق لوضع برنامج مشترك يهدف الى تنمية المواهب فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات في الجامعات العراقية.

وجاء توقيع العقد بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد محمد حسن الغبان ومساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية ا.د حيدر عبد ضهد ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات م.د غسان عبد الحسين بلال ومدير قسم الاعلام والعلاقات العامة د.



ساري تحسين ريشان ووانغ لي غافين الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في العراق ورافد الخفاجي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في العراق.

وتضمنت الاتفاقية وضع برنامج مشترك يهدف الى تنمية المواهب فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات في الجامعات العراقية، حيث ستعمل الجامعة وهواوي على توفير البرامج التدريبية المعتمدة في أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات للطلاب وتأهيلهم لنيل شهادات من أكاديمية هواوي للمعلومات والشبكات التي تنظم مبادرات تسهم في تلبية احتياجات الطلاب وتعزيز قدراتهم التقنية وتوفير أفضل الخدمات التعليمية للمزيد من الناس بشكل متكافئ.

وقال الغبان أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات جاءت تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموقرة لتطوير منصات التعليم الالكتروني والوسائل المستخدمة في هذا النظام وبالتالي بناء نظام إيكولوجي معزز يساعد في تحقيق التحول الرقمي الذي تطمح إليه دولة العراق.

كما سيواصل الطرفان استكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين المؤسستين من أجل تعزيز مهارات تقنية المعلومات والاتصالات داخل دولة العراق وإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا.انتهى 25

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