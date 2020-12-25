اليابان ترصد 5 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

2020/12/25 | 21:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت اليابان اليوم الجمعة قائمة الدول التي أعلنت عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في أراضيها.

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