هجوم مسلح يستهدف عجلة تابعة للجيش شمالي بغداد

2020/12/25 | 21:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر امني، الجمعة، باصابة جندي بهجوم مسلح شمالي بغداد.وقال المصدر، إن “مسلحين مجهولين اطلقوا النار على عجلة تابعة للجيش العراقي في منطقة الطارمية شمالي العاصمة”.واضاف، أن “اطلاق النار جاء من أحد البساتين في المنطقة وأسفر عن اصابة جندي”.

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