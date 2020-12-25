بالفيديو.. محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا

2020/12/25 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف العالي أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

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