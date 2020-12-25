اتلاف “رقائق شيبس” في مركز كمرك طريبيل الحدودي

2020/12/25 | 21:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة الموافق، عن قيام كوادرها في مركز كمرك طريبيل بالتعاون مع الجهات السانده باتلاف “رقائق شيبس”.وأوضحت في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “ذلك جرى كونها منتهية الصلاحية وتمت عملية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة في المركز المذكور” .

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