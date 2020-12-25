نادي التجارة يحرز المركز الاول في بطولة العراق خماسي كرة القدم

2020/12/25 | 21:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

احرز نادي التجارة، الجمعة، المركز الاول في بطولة العراق خماسي كرة القدم بعد الفوز على نادي الجيش بنتيجة ٣-١.

وذكر مراسل /المعلومة/، أن نادي التجارة احرز المركز الاول في بطولة العراق خماسي كرة القدم بعد الفوز على نادي الجيش بنتيجة ٣-١.

واشار الى أن، في المباراة التي جرت عصر اليوم في منتدى الرصافة وشارك في البطولة اكثر من ٢٠ مثلوا اندية بغداد.انتهى/25

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