2020/12/25 | 21:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.ونقلت وكالة الأنباء السعودي وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة شكره لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).