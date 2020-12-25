2020/12/25 | 21:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يلوح بموقف سياسي وشعبي تجاه "التدخل الإيراني-الامريكي" في العراق- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يلوح بموقف سياسي وشعبي تجاه "التدخل الإيراني-الامريكي" في العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يلوح بموقف سياسي وشعبي تجاه "التدخل الإيراني-الامريكي" في العراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).