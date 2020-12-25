الصدر يدعو إيران إلى إبعاد صراعاتها مع أميركا عن العراق

2020/12/25 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إيران إلى إبعاد صراعاتها مع أميركا عن العراق، محذراً في ذات الوقت ما وصفه بـ “الاحتلال” من تماديه في ذلك الصراع.وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعها “النور نيوز” إن “العراق الحبيب وقع ضحية الصراع (الامريكي – الايراني) وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها …

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