اعلان حالة الطوارئ في ولاية امريكية بعد انفجار كبير

2020/12/25 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الجمعة، تفعيل حالة الطوارئ في ناشفيل بعد حادث الانفجار.وذكرت وسائل إعلام ان ” أميركا فعلت حالة الطوارئ في ناشفيل من قبل مصالح الإطفاء بعد حادث الانفجار”.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن انفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل”.وذكرت الوسائل ان” انفجارا قويا هز …

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