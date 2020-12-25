ديالى تعلن ارتفاع اسعار الادوية بنسبة 10% خلال 48 ساعة

2020/12/25 | 22:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، عن ارتفاع اسعار الادوية بنسبة 10% خلال الساعات 48 الماضية.

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