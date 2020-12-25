مجرمون أم ضحايا؟.. توجه من الداخلية لتغيير صفة “أصحاب المخدرات”

2020/12/25 | 22:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رصد تقرير صحفي، الجمعة، أعداد الموقوفين والمحكومين قضائياً في العراق بتهم تتعلق بـ”المخدرات”، فيما كشف عن وجود توجه لدى وزارة الداخلية لتغيير صفة أصحابها.وجاء في التقرير الذي نشره موقع “إندبندنت عربية”، أن نسب الإدمان باتت عالية، فضلا عن وجود مقاهي لترويج المخدرات، هذا بالغضافة إلى وجود ترابط بين إدمان المخدرات والإقدام على الجرائم الأسرية وتزايد حالات العنف.وأدناه النص الكامل للتقرير إشكالية متفاقمة بعد عام 2003 بدأت إشكالية انتشار المخدرات في العراق بالتفاقم بعد الغزو الأميركي عام 2003، إذ كانت قبلها مجرد ممر لتلك المواد، إلا أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، أدى إلى اتساع تلك التجارة […]

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توجه من الداخلية لتغيير صفة “أصحاب المخدرات” أولاً على الايام نيوز.

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