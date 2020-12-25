عاجل | زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحذر ايران من جر العراق في صراعها مع الولايات المتحدة

2020/12/25 | 22:00 - المصدر: قناة التغيير

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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحذر ايران من جر العراق في صراعها مع الولايات المتحدة

الصدر في تغريدة: العراق وقع ضحية الصراع الأميركي ـ الإيراني وتضرر بصورة لا يصح السكوت عنها

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