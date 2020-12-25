  اعتقال عنصرين بارزين  من ارهابي داعش بعملية دهم وتفتيش غربي الانبار 

2020/12/25 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،الجمعة، عن اعتقال عنصرين اثنين من عناصر ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت المناطق الغربية للمحافظة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية من الجيش مسنودة بقوة من الحشد الشعبي نفذت حملة امنية استباقية مناطق صحراء قضاء هيت غربي الانبار ، تمكنت من خلالها من اعتقال عنصرين بارزين من خلايا ارهابي داعش “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين شاركا بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة التنظيم الاجرامي على القضاء، موضحا ان”.



القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم ، مؤكدا ان المعتقلين كانا يرومان القيام بعمليات ارهابية في المناطق المحررة “.



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