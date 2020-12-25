الصحة الاتحادية لـ PUKmedia: لا وجود لسلالة كورونا الجديدة في العراق

2020/12/25 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، الأنباء التي تحدثت عن تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفايروس كورونا ودخولها الى العراق.

المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر قال خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الجمعة: ان انه لا صحة لتسجيل أي إصابة من السلالة الجديدة بفايروس كورونا في العراق، مبينا ان الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة وعارية عن الصحة.

واضاف البدر: ان تسجيل اصابات بالسلالة الجديدة من كورونا أمر وارد كما حدث في بريطانيا، مشيرا الى ان الوزارة والحكومة الاتحادية اصدرت قرارات واتخذت اجراءات احترازية مشددة لتقليل احتمالية تسجيل الاصابة بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا.

هذا وتداولت وسائل اعلام محلية اخبارا مفادها، "تسجيل أول إصابة بالسلاملة الجديدة لفيروس كورونا في بغداد، لشخص عائد من بريطانيا ".

PUKmedia هاميار علي

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