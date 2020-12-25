الخطوط الجوية التركية: اجراء فحص/ PCR / لجميع الوافدين الى تركيا قبل 72 ساعة من وقت الوصول

2020/12/25 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت شركة الخطوط الجوية التركية في العراق عن اجراء فحص/ PCR / ويجب ان تكون النتيجة سلبية negative لجميع الوافدين الى تركيا قبل 72 من وقت الوصول.وقالت الشركة في بيان:" بناءً على توصيات وزارة الصحة التركية تقرر فرض إجراء فحص PCR ويجب ان تكون النتيجة سلبية negative لجميع الوافدين للجمهورية التركية قبل 72 من وقت الوصول براً وبحراً وجواً ولجميع الجنسيات ، بمن في ذلك المواطنون الاتراك اعتباراً من يوم 28 كانون الاول الحالي "./انتهى2

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