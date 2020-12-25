الصدر مغردا: العراق وقع ضحية الصراع ( الامريكي - الايراني) وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها

2020/12/25 | 22:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،نداء الى ايران والولايات المتحدة ، لابعاد صراعهما عن العراق .وقال الصدر في تغريدة جديدة ، تحت عنوان / نداء اخير / :" ان العراق الحبيب وقع ضحية الصراع ( الامريكي - الايراني) وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفايروسية وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب".واضاف :"لذا أوجه ندائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ( الجارة العزيزة) أن تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها اذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والإستقلال، وأحذر الاحتلال من تماديه في ذلك الصراع.فالعراق والعراقيون ليسوا طرفا في النزاع ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب.وفي حال عدم الاستجابة فسيكون لنا موقف سياسي وشعبي لاحمي شعبي ووطني ومقدساتي ونفسي من هذا التدخل غير المقبول بطريقة او اخرى".وختم تغريدته بالقول :" العراق عراق علي وعراق الحسين ولن يتبع لأحد مهما كان وهو مصدر التشيع الحقيقي ومصدر المقاومة الاول ضد الاحتلال ولن يخضع ولن يركع إلا لله"./ انتهى

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