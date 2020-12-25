الصدر يلوح بموقف سياسي وشعبي تجاه

2020/12/25 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إيران إلى إبعاد صراعاتها مع أميركا عن العراق، محذراً في ذات الوقت ما وصفه بـ "الاحتلال" من تماديه في ذلك الصراع.وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن "العراق الحبيب وقع ضحية الصراع (الامريكي – الايراني) وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفايروسية وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب".وأضاف، "لذا أوجه ندائي للجمهورية الاسلامية الايرانية (الجارة العزيزة) ان تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها اذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال".

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