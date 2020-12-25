أسطورة ليفربول: صلاح يتلاعب بورقة الريال وبرشلونة

2020/12/25 | 22:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يرى جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، أن تصريحات محمد صلاح، بشأن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة، ما هي إلا للضغط على إدارة الريدز من أجل تجديد عقده براتب أعلى.

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