الصدر يدعو ايران الى ابعاد العراق عن صراعاتها

2020/12/25 | 22:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ايران الى ابعاد العراق عن صراعاتها.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر ان “العراق والعراقيون ليسوا طرفا في النزاع ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب”، محذرا من موقف سياسي وشعبي في حال عدم الاستجابة.

وادناه نص التغريدة

إن العراق الحبيب وقع ضحية الصراع الامريكي – الايراني) وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفايروسية وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب.

لذا أوجه ندائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الجارة العزيزة) أن تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها اذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والإستقلال.

وأحذر الاحتلال من تماديه في ذلك الصراع..



فالعراق والعراقيون ليسوا طرفا في النزاع ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب.

وفي حال عدم الاستجابة فسيكون لنا موقف سياسي وشعبي لأحمي شعبي ووطني ومقدساتي ونفسي من هذا التدخل غير المقبول بطريقة أو أخرى.

فالعراق عراق علي وعراق الحسين ولن يتبع لأحد مهما كان وهو مصدر التشيع الحقيقي ومصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال ولن يخضع ولن يركع إلا لله.

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