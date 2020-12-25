الصدر يوجه

2020/12/25 | 22:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إيران إلى إبعاد صراعاتها مع أمريكا عن العراق، محذرًا في ذات الوقت ما وصفه بـ"الاحتلال" من تماديه في ذلك الصراع.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر رصدها "ألترا عراق"، إن "العراق الحبيب وقع ضحية الصراع (الأمريكي ـ الإيراني) وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفايروسية وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب".

وأضاف، "لذا أوجه ندائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية (الجارة العزيزة) أن تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال".

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وكررها مرتين

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