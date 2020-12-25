نتانياهو يتصل بملك المغرب ويدعوه لزيارة إسرائيل

2020/12/25 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والعاهل المغربي، محمد السادس، الجمعة، اتصالا هاتفيا بعد أيام على عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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