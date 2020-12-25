عاجل | الكاظمي :عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون

2020/12/25 | 22:24 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية لكننا مستعدون للمواجهة

الكاظمي عبر تويتر: مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر

الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر

الكاظمي: أمن العراق أمانة في أعناقنا و لن نخضع لمغامرات أو اجتهادات

الكاظمي :عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون

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