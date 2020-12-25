نائب رئيس البرلمان ’ينفعل’ على منبر الجمعة: لو أجرينا إصلاحات لما احتجنا إلى ’منّة’ بغداد!

2020/12/25 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الجمعة، على ضرورة إجراء اصلاحات كاملة في كردستان ووضع برنامج للاكتفاء الذاتي في الاقليم.

وقال حداد خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الصواف،بمحافظة أربيل اليوم (25 كانون الأول 2020) تابعها "ناس كورد": "قسماً بالله لو أجرينا اصلاحات كاملة في اقليم كردستان لن نضطر إلى قبول منة بغداد والتشحذ منها، رغم أن ذلك من حقوقنا وعلى بغداد دفعها لكنها تدفعها شهراً وتحجج شهرين آخرين".

وأضاف حداد "لو نأكل لحم رُكَبِنا أفضل من منّة بغداد".

وطالب الحداد، "الأطراف السياسية بتقديم تضحيات بشأن الإصلاح وارجاع واردات الإقليم إلى الخزينة العامة من أجل الاكتفاء الذاتي" مرجحاً أن "تقدم بغداد على قطع المعونات من الاقليم مستقبلاً".

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