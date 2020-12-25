المعمار علاء يعيد أضواء بغداد بأشجار الميلاد 2021

2020/12/25 | 22:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ‫أوعز المعمار علاء معن أمين بغداد الى جميع دوائر الامانة بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة احتفاءً باعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .‬ ‫وذكر بيان للامانة امين بغداد هنأ ابناء الطائفة المسيحية في العراق والعالم بمناسبة اعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وأوعز الى الدوائر البلدية كافة بتهيئة نشرات الزينة ونصب اشجار الميلاد في عدد من الشوارع والتقاطعات لمشاركة المواطنين احتفالاتهم بهذه المناسبة”.‬ ‫واضاف ان “الدوائر البلدية باشرت بنصب اشجار الميلاد ونشرات الزينة والحرص على تهيئة جميع الفرص للأسر البغدادية للإحتفال بهذه المناسبة مع الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة بما يتعلق بالجانب الصحي ومنع تجمعات المواطنين “.‬

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