وثيقة تفضح ميليشيا العصائب.. والكاظمي: مستعدون للمواجهة

2020/12/25 | 22:36 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل "العربية" بانتشار مكثف للقوات الأمنية العراقية من منطقة شارع فلسطين إلى جسر المثنى في العاصمة بغداد، كما أفاد بانسحاب ميليشيا العصائب.

إلى ذلك، كشفت وثيقة حصلت عليها العربية، اليوم الجمعة، اعتزام ميليشيات عصائب أهل الحق، التحشيد قرب أحد المقار الأمنية الحساسة في بغداد.

وأشارت مصادر العربية إلى أن التحشيد يهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح أحد المعتقلين، والمتهم بالهجوم على السفارة الأميركية والمنطقة الخضراء.

اعترافات قد تفرط العقد

وأكدت المصادر أن اعترافات مهمة كشف عنها المتهم أثناء التحقيق معه ربما تدين آخرين في العصائب.

كما أكدت مصادر العربية، أن الأمن العراقي اعتقل 6 عناصر من ميليشيا العصائب.

من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات".

العصائب

"مستعدون للمواجهة إذا اقتضى الأمر"

وأضاف في تغريدة على تويتر بعد تهديدات العصائب، "عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

وتابع "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

بينما طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إيران بتجنيب العراق صراعاتها.

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