الصدر يطالب إيران بإبعاد العراق عن صراعها مع الولايات المتحدة

2020/12/25 | 22:39 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: العراق تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها (حيدر حمداني/فرانس برس)

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، نداء وصفه بـ"الأخير"، طالب فيه إيران بإبعاد العراق عن صراعها مع الولايات المتحدة، في أول خطاب مباشر للزعيم الديني البارز منذ عودة توتر الأجواء على الساحة العراقية بسبب تصعيد مليشيات مرتبطة بإيران من هجماتها على المنطقة الخضراء وأرتال تتبع التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال الصدر، في بيان له نشر على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، إنّ "العراق الحبيب وقع ضحية الصراع الأميركي الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفايروسية، وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب، لذا أوجه ندائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تبعد العراق عن صراعاتها، ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال"، بحسب قوله.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 25, 2020

وتابع البيان "أحذر الاحتلال (الولايات المتحدة) من تماديه في ذلك الصراع، فالعراق والعراقيون ليسوا طرفاً في النزاع، ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب"، محذراً من أنه سيكون هناك موقف سياسي وشعبي إزاء الوضع الراهن بالقول: "في حال عدم الاستجابة سيكون لنا موقف سياسي وشعبي لأحمي شعبي ووطني من هذا التدخل غير المقبول".

يأتي البيان مع خطاب تصعيدي جديد لمليشيات مسلحة موالية لإيران عبر وسائل إعلام وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تتوعد بهجمات على المصالح الأميركية مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل زعيم "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني والقيادي بـ"الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس اللذين قتلا في ضربة أميركية قرب مطار بغداد أوائل العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية في بغداد وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية العراقية، تكشف عن وجود مخطط لاستهداف قاعدة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

وذكرت وكالة "شفق نيوز"، أنّ الوثيقة تحدثت عن عناصر خارجة عن القانون تعتزم استهداف قاعدة فيكتوريا العسكرية الأميركية قرب مطار بغداد بصواريخ ذات تقنية متطورة".

وأشارت الوثيقة إلى أن "تاريخ الهجوم مقرر في 3 يناير/كانون الثاني 2021"، موضحة أن "المنطقة التي من المقرر إطلاق الصواريخ منها هي منطقة الشيحة التابعة لقضاء أبو غريب".

ولم تحدد الوثيقة الأطراف التي تعتزم شن هجوم صاروخي على القاعدة العسكرية الأميركية.

في السياق ذاته، نشرت قناة "صابرين نيوز"، على تطبيق "تليغرام" الذراع الإعلامية للمليشيات المرتبطة بإيران عدة توجيهات خلال الساعتين الماضيتين من بينها وجهت نداء إلى من وصفتهم "الفرق المتحالفة والفصائل الاستعداد للمنازلة الكبرى مع عملاء الاحتلال وأذنابهم"، فيما نشرت معلومات عن انتشار أعضاء مليشيا "عصائب أهل الحق"، في جانب الرصافة من بغداد مع مشاهد لمسلحين يتوعدون الولايات المتحدة بالثأر.

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