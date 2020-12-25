الصحة العالمية تكشف اخر المعلومات بشأن السلالة الجديدة لكورونا

2020/12/25 | 22:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في 8 دول بأوروبا، داعية إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية.

وكتب مدير المكتب الأوروبي للمنظمة، هانس كلوغي، عبر "تويتر"، اليوم (25 كانون الاول 2020)، انه "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة ".

واضاف، ان "تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات".

واوضح، "يبدو أن هذه النسخة، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر"، مشددا على أن "إبداء اليقظة مهم أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها".

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قج اعلن يوم 14 كانون الاول، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "B.



1.1.7"، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

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