الكاظمي : امن العراق امانة في اعناقنا ولن نخضع لمغامرات او اجتهادات

2020/12/25 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان امن العراق امانة في اعناقنا ولن نخضع لمغامرات او اجتهادات ".وقال الكاظمي في تغريدة :" عملنا بصمت وهدوء على اعادة ثقة الشعب والاجهزة الامنية والجيش بالدولة ، بعد ان اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون ".واضاف :" طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى ، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة اذا اقتضى الامر "./ انتهى2

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