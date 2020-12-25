متنبئ جوي لـ{الفرات نيوز}: موجة باردة هذه ايامها ودرجات حرارة المدن

2020/12/25 | 22:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، ان البلاد دخلت في موجة باردة تستمر لعدة ايام بصورة متقاربة بين مدينة واخرى.

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