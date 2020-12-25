2020/12/25 | 22:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال الأمين العام لمنظمة بدر، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إن حرص قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني السابق "قد يكون أكثر منا على العراق".

وذكر العامري في حديث خلال مؤتمر صلح عشائري في محافظة صلاح الدين، وتابعه "ألترا عراق"، أن "سليماني بذل الجهد الكبير لتحرير العراق، كان حرصه على العراق قد يكون أكثر منا، وكان يشدنا إلى ضرورة العمل لتحرير العراق، كان أكثر منا حماسًا وعرض نفسه للخطر من أجل العراق وتواجد بالخطوط الأمامية، فقد استشهد في سبيل العراق".

وأضاف العامري "إذا كان العدو يخيفنا بالشهادة، فنحن بالشهادة ننتصر على العدو".

وكانت حكومة صلاح الدين المحلية، أعلنت أن رئيس كتلة الفتح النيابية هادي العامري ومحافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، تسلموا راية الصلح بين عشيرتي بني تميم والقراغول لطي صفحة من الخلافات بين الطرفين بوثيقة شرف تحترم تضحيات الشهداء.

اقرأ/ي أيضًا:

الهجوم "الأعنف" يسحب أنظار ترامب إلى العراق..



وطهران تحذر من "المغامرات"

صور| اشتباك جديد بين الفصائل والسفارة الأمريكية فوق رؤوس البغداديين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي العامري: سليماني أكثر حرصًا منا على العراق ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هادي العامري: سليماني أكثر حرصًا منا على العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).