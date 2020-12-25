أطعمة تساعد في استعادة حاستي “الشم والتذوق”

2020/12/25 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات فقدان حاستي الشم والتذوق يمكن أن يكون من الأشياء الصعبة التي تقلل من جودة الحياة، وتضغط على المريض نفسيًا، حتى تعود إلى سابق عهدها، كما أن فقدان الحاستين يعد أحد الأعراض المرتبطة بوجود فيروس العصر (كوفيد 19).وتعد استعادة حاستي الشم والتذوق أمرًا بالغ الأهمية، بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه ذلك، …

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