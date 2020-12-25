توضيح جديد من أربيل حول ’الاتفاق النفطي الخمسيني’ مع تركيا

2020/12/25 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ذكرت حكومة إقليم كردستان، الجمعة، أن الاتفاق "الخمسيني" مع تركيا لا يمثل مشكلة في المناقشات مع الحكومة الاتحادية.

ونفى المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مقابلة مع قناة "كردستان 24"، ترجمها "ناس كورد"، (25 كانون الثاني 2020)، أن "يكون اتفاق الاقليم مع تركيا لمدة 50 عاماً يمثل مشكلة في المناقشات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية الاتحادية؛ لأنه اتفاق لنقل النفط إلى الأراضي التركية، وليس لبيع النفط".

وأضاف أنه "في عام 2014، فرض حيدر العبادي حصاراً كبيراً على إقليم كردستان، وان حكومة الإقليم، فكرت في ذلك، ووجدت بديلاً لتصدير النفط، في محاولة لتوفير الدخل للاقليم، ونظراً لعدم وجود دخل من الحكومة الاتحادية، فقد اتفقت مع الحكومة التركية، ولكن ليس على بيع نفط الاقليم إلى تركيا، بل لإيصال نفط الاقليم إلى الأسواق العالمية".

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