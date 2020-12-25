في انتظار العام الجديد 2021 - مؤيد عبد الستار

2020/12/25 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار بعد أيام قليلة سنستقبل العام الجديد ونحن نشمر عن سواعدنا لاستقبال لقاح كورونا ضد الوباء الذي هيمن على سماء العالم مصيبا الملايين وخاطفا أرواح الالاف من الناس بغفلة من الزمن دون أن تتاح للاطباء فرصة إنقاذ الضحايا.بالاضافة الى هذا الوباء أدخل الرئيس الامريكي ترامب العالم بحيص بيص الانتخابات الامريكية محاولا بشتى الطرق التشويش على الادارة الامريكية الجديدة والتهديد باشعال حروب هنا وهناك ، فب ......





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