التغيير عبر الانتخابات - جلال الصباغ

2020/12/25 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ التغيير عبر الانتخابات وهم يروج له كثيرون من داخل نظام المحاصصة الطائفية القومية ومن خارجه ايضا، فالكثير من الجهات داخل الانتفاضة او المرتبطة بها عازمة على دخول العملية الانتخابية.



قسم من هذه القوى سجل كحزب رسمي لدى مفوضية الانتخابات والقسم الآخر لم يزل ينتظر ما يسميه حصر السلاح بيد الدولة والرقابة الأممية وغيرها من الإجراءات حتى يحسم أمره بالمشاركة من عدمها، وجميع هذه الأطراف تحشد أنصارها ......





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