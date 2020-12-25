كركوك.. حفل توقيع كتاب للشاعرة امنة محمود

2020/12/25 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( ممتلكات لا تخصني ) تلك عنوان المجموعة الشعرية الثالثة للشاعرة امنة محمود التي نوقشت خلال حفل توقيع كتاب في الامسية التي نظمها اتحاد ادباء وكتاب كركوك بالتعاون مع دار تلوين للنشر يوم الجمعة 25 كانون الاول 2020.

وبدأت الامسية التي أدارها الاديب الناقد عدنان ابو اندلس بتقديم ورقة نقدية عن الشاعرة وجماليات اشتغالها الشعري في هذا المنجز والمنجزات التي سبقتها.

ومن ثم قدم الدكتور الناقد نوفل الناصر ورقة نقدية عن اللغة والتأويلات والتناص مع الاسطورة في كتاب ( ممتلكات لا تخصني ) مرورا باللغة الشعرية والفرادة التي تمتلكها الشاعرة آمنة محمود.

وشهدت الجلسة قراءات للشاعرة من الكتاب المحتفى به بمصاحبة الوان من الموسيقى.

هذا وحضر الامسية العديد من الشخصيات الادبية والثقافية في مدينة كركوك وعدد من الضيوف من خارج المدينة، معبرين عن تهانيهم للشاعرة امنة محمود بولادة مجموعتها الشعرية، وتم توقيع نسخ الكتاب للحضور .

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني

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