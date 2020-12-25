2020/12/25 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل ناحية عينكاوا مثل هذا اليوم من كل في الشوارع بإطلاق الألعاب النارية وقيام الكنائس بأداء طقوسها.

الاحتفال هذا العام كان صامتا في شوراع وازقة الناحية بسبب جائحة كورونا، بتوجيه من كنائسها.

ناحية عنكاوا، التي تبعد عن مركز أربيل 5 كم، تعتبر مدينة التآخي كونها تجمع عموم المسيحيين من كلدان واشوريين وارمن وصائبة وفيها التنوع الاثني.

PUKmedia تجولت مساء اليوم الجمعة 2020/12/25، في عينكاوا وعادت لكم بهذه الصور.

PUKmedia/ زيد محمود/ اربيل

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عينكاوا تحتفل بشكل صامت) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عينكاوا تحتفل بشكل صامت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).