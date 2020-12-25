متظاهرو ذي قار يجددون احتجاجاتهم: لانقف عند خيمة وساحة معينة (فيديو)

2020/12/25 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تظاهر المئات في محافظة ذي قار، الجمعة، تنديدا بـ"عدم ايفاء الحكومة لوعودها بالإصلاح، ومحاسبة قتلة المتظاهرين"، مؤكدين على مواصلة الاحتجاج ورفض إزالة خيمهم من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وأظهرت تسجيلات مصورة رصدها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (25 كانون الاول 2020)، خروج المتظاهرين للاحتجاج رافعين شعارات ضد الحكومة، مطالبين بضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة، فيما أكدوا أن "التظاهرات والاعتصامات لاتقف عند خيمة وساحة معينة بل هي حالة متجددة في كل مكان وزمان".

#الناصرية_لن_تخضع#نعم #نعم #للعراق pic.twitter.com/SrwQ76lWwE

— كرار أرشد عليوي (@karrararshad) December 25, 2020

كما ندد المحتجون بقضية خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، فضلا عن تقليص مخصصات الموظفين، معتبرين إجراء الحكومة تجويعا للشعب، داعين إلى محاسبة كل من تسبب بهدر المال العام أو الفساد في البلاد.

#الناصرية_العظيمةلن تسكت عن الظلم وتتوعّد الحكومة بالعصيان العام لعدم إيفاءها بوعودها إتجاه المواطن بالإصلاحات #الكاظمي_يجوع_الشعب pic.twitter.com/9uqdmjINF0

— إبن ثورة 🇮🇶💞🇨🇮 (@Sumerian_Time) December 25, 2020

وكانت خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة في وقت سابق للتعامل مع الأوضاع في ذي قار، قد اتفقت مع تنسيقيات في الحراك الشعبي، برفع خيم المعتصمين وفتح ساحة الحبوبي أمام المارة وحركة المرور بعد عام على إغلاقها.

بالفيديو:: جانب من التظاهرات والاحتجاجات في ساحة "الحبوبي" بمدينة #الناصرية .#Forsa_aliraq pic.twitter.com/g7udb36vVz

— Forsan .



Aliraq (@ForsanAliraq) December 25, 2020

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