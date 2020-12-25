محمد صلاح يتصدر تشكيل صحيفة ميرور المثالي للبريميرليج في 2020

2020/12/25 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اختارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، ضمن التشكيل المثالي للدوري الانكليزي "البريميرليج"، في عام 2020 الذي شارف على الانتهاء.الصحيفة البريطانية، قالت :"نادرًا ما يجمع لاعب كرة القدم بين الموهبة الرائعة مع السعادة طوال الوقت".واضافت :"محمد صلاح يلعب المباريات بابتسامة على وجهه، صلاح هو احد اهم لاعبي البريميرليج القادمين من الخارج على الاطلاق".وضم التشكيل المثالي الذي كشفت عنه ميرور ,لحراسة المرمى: ايميليانو مارتينيز (استون فيلا), ولخط الدفاع: ريس جيمس (تشيلسي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - كونور كودي (وولفرهامبتون) - اندي روبرتسون (ليفربول).واختارت الصحيفة لخط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - جاك جريليش (استون فيلا) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) ".كما اختارت لخط الهجوم , هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) - محمد صلاح (ليفربول) - جيمي فاردي (ليستر سيتي) .يذكر ان محمد صلاح قاد الريدز للتتويج بلقب مسابقة الدوري الانكليزي للموسم الماضي 2019-2020 لاول مرة بعد 30 عاما.وقد سجل صلاح 19 هدفا في الموسم الماضي، احتل بها المركز الخامس في صدارة الهدافين، فيما سجل 13 هدفا في الموسم الحالي، يحتل بها صدارة الهدافين ".ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة بفارق اربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني ./انتهى2

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