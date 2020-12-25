الأثنين.. أول مباراة بحضور الجمهور في الدوري العراقي منذ تفشي كورونا

2020/12/25 | 23:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يشهد الدوري العراقي أول عودة للجماهير الى الملاعب منذ تفشي فيروس كورونا في آذار الماضي.

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