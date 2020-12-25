عاجل | الكاظمي: أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات

2020/12/25 | 23:19 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: أمن العراق أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات

الكاظمي: الدولة اهتزت بفعل مغامرات الخارجين عن القانون لكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة

الكاظمي: مستعدون للمواجهة الحاسمة من اجل امن العراق

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